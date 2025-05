BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 44,29 EUR.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 44,29 EUR abwärts. Bei 43,90 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 44,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.039.558 BASF-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 24,32 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 15,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 02.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,86 Prozent auf 17,40 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BASF wird am 30.07.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

