BASF Aktie News: BASF am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel BASF 46,34 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,7 Prozent auf 46,04 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 46,00 EUR. Bei 46,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 584.873 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,04 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,39 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 37,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 17,67 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,45 EUR.

BASF gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.499,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,19 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 28.07.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 4,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

