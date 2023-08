BASF Aktie News: BASF gibt am Mittag nach

BASF im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 45,68 EUR abwärts.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 45,68 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 45,63 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 531.904 BASF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 54,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 18,31 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 20,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,79 EUR.

Am 28.07.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 2,37 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,68 Prozent auf 17.305,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.974,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,91 EUR je Aktie belaufen.

