BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 46,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 46,26 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 46,14 EUR. Bei 46,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62.309 BASF-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,04 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 14,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,90 EUR am 29.09.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,79 EUR.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,68 Prozent auf 17.305,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.974,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

