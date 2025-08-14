BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Mittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 46,82 EUR.
Die BASF-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 46,82 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 46,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,38 EUR. Zuletzt wechselten 942.589 BASF-Aktien den Besitzer.
Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 14,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 47,50 EUR.
Am 11.07.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,77 Mrd. EUR.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,71 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
