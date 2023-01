BASF Aktie News: BASF am Montagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel BASF 53,09 EUR

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 53,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 53,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.392.004 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 23,28 Prozent zulegen. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR. Abschläge von 39,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 56,70 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 21.946,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,58 Prozent gesteigert.

Am 24.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 23.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von BASF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF