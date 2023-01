BASF Aktie News: BASF gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel BASF 53,18 EUR

0,76% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 52,97 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,18 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,78 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 1.966.063 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,15 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Gewinne von 23,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 39,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,70 EUR.

BASF ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21.946,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.669,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BASF am 24.02.2023 vorlegen. BASF dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Studie: Japan und EU nehmen Spitzenposition bei Wasserstoff-Patenten ein

BASF-Aktie im Minus: Jefferies belässt Einstufung für BASF auf 'Hold'

BASF-Aktie legt zu : JPMorgan belässt BASF auf 'Overweight'

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE