BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 44,35 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 44,35 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 44,11 EUR. Bei 44,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 324.352 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 21,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 49,77 EUR angegeben.

BASF veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 15.735,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 21.946,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die BASF-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,27 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr gekostet

STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Aktienempfehlung BASF-Aktie: Deutsche Bank bewertet Anteilsschein in neuer Analyse - BASF-Aktie fester