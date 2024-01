BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich BASF

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 44,39 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 44,39 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 44,11 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 80.198 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 17,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 9,32 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,77 EUR.

Am 31.10.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21.946,00 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 21.02.2025 dürfte BASF die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2023 aus.

