BASF Aktie News: BASF zieht am Donnerstagvormittag an

Um 09:06:52 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 52,19 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,20 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.545 BASF-Aktien.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 68,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 37,70 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 54,27 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.946,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BASF am 24.02.2023 präsentieren. BASF dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,70 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Linde-Aktie schwächer: Linde Engineering baut für BASF Anlage für Synthesegas

BASF-Aktie höher: Baader Bank stuft BASF-Aktie ab - Kursziel jedoch angehoben

