BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 46,32 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Die BASF-Aktie legte bis auf 47,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.468.105 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2023 bei 53,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 15,28 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 15,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,39 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,23 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 31.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 15.735,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,30 Prozent verringert.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie steigt: Konzernumbau soll BASF wieder profitabler machen

Handel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Kaufempfehlung der Société Générale schiebt BASF-Aktie an