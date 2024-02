BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Freitagvormittag fester

BASF im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 46,49 EUR.

Das Papier von BASF konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 46,49 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 46,50 EUR. Bei 46,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.800 BASF-Aktien.

Bei 53,39 EUR markierte der Titel am 20.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 14,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 15,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,39 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,23 EUR.

BASF ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 3,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

