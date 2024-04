BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 50,80 EUR.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 50,80 EUR nach. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,32 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,00 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.047.803 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 8,13 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,35 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,05 EUR.

Am 23.02.2024 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.871,00 EUR – eine Minderung von 17,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19.323,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 24.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

