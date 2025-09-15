BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von BASF

BASF im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 43,70 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 43,70 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 43,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 53.219 BASF-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,42 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,50 EUR für die BASF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 11.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 15,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die BASF-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

