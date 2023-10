BASF Aktie News: BASF reagiert am Montagvormittag positiv

So entwickelt sich BASF

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 42,64 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 42,64 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,76 EUR aus. Bei 42,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 96.148 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 21,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,48 EUR fiel das Papier am 09.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.07.2023. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 2,37 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.305,00 EUR – das entspricht einem Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,57 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

