BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 44,09 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 44,09 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,91 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 160.997 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 22,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 8,70 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,77 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 31.10.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR im Vergleich zu 21.946,00 EUR im Vorjahresquartal.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. BASF dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 21.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,41 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie im Plus: BASF will für Lithium-Ionen-Batterien mit SK On kooperieren

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert mittags

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu