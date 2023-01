BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 52,83 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 53,11 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,38 EUR. Bei 53,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.215.109 BASF-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 23,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 40,13 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 56,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.946,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.669,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BASF am 24.02.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 6,65 EUR je Aktie aus.

