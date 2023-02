BASF Aktie News: BASF am Freitagnachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel BASF 52,19 EUR

Die BASF-Aktie musste um 04:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 52,09 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 51,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,00 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.438.389 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,64 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 24,11 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 37,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 54,27 EUR.

Am 26.10.2022 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,77 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 21.946,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.669,00 EUR umgesetzt.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 24.02.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 23.02.2024 dürfte BASF die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,70 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

