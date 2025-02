BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 50,75 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 50,75 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 50,46 EUR. Bei 50,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.306 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 53,84 EUR angegeben.

BASF veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,32 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von -1,78 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 15,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 20.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,41 EUR je Aktie aus.

