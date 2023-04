BASF Aktie News: BASF am Mittag freundlich

Aktien in diesem Artikel BASF 49,83 EUR

0,32% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 49,82 EUR. Bei 50,34 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,93 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 644.113 BASF-Aktien.

Bei 54,18 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 8,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (37,90 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 31,45 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,73 EUR je BASF-Aktie an.

Am 24.02.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.323,00 EUR – das entspricht einem Minus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.776,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 03.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie gibt nach: Analysten bemängeln Umsatzeinbruch bei BASF

BASF-Aktie dreht ins Plus: BASF macht mehr Gewinn als erwartet

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE