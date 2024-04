BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

So bewegt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 51,19 EUR zu.

Das Papier von BASF legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 51,19 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 51,40 EUR zu. Mit einem Wert von 50,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.088.751 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,31 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 21,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,35 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,05 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 23.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ein EPS von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15.871,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 17,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.323,00 EUR erwirtschaftet worden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,62 EUR im Jahr 2024 aus.

