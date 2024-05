BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagnachmittag tiefer

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 48,89 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 48,89 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 48,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.176.917 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 11,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR ab. Abschläge von 17,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,31 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,00 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,75 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 17,55 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,65 EUR fest.

