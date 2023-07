BASF Aktie News: BASF am Montagmittag mit Abschlägen

Blick auf BASF-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 45,00 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 45,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,86 EUR. Bei 45,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 441.485 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 16,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit Abgaben von 15,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 27.04.2023. Es stand ein EPS von 1,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,70 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17.499,00 EUR – eine Minderung von 24,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23.083,00 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.07.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 26.07.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,16 EUR je BASF-Aktie.

