BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Kursplus

Um 09:22 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 49,85 EUR zu. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,97 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 49,69 EUR. Bisher wurden heute 74.984 BASF-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. 27,92 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,52 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,80 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 27.07.2022 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 22.974,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.669,00 EUR umsetzen können.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 24.02.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BASF rechnen Experten am 23.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,74 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

