BASF Aktie News: BASF legt am Freitagmittag zu

Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 44,50 EUR nach oben.

Die BASF-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 44,50 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,59 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 452.728 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,04 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,45 Prozent. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 47,77 EUR.

BASF gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR im Vergleich zu 21.946,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 21.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 3,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

