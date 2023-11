BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 44,21 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 44,21 EUR. Bei 44,59 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,99 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.345.900 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 18,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,96 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,77 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR im Vergleich zu 21.946,00 EUR im Vorjahresquartal.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,38 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

