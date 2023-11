BASF im Fokus

BASF Aktie News: BASF zieht am Freitagvormittag an

17.11.23 09:23 Uhr

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 44,19 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 44,19 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 44,20 EUR. Mit einem Wert von 43,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68.189 BASF-Aktien. Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (40,25 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,77 EUR für die BASF-Aktie. Am 31.10.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,30 Prozent zurück. Hier wurden 15.735,00 EUR gegenüber 21.946,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 21.02.2025. Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,45 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BASF-Aktie XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende freundlich STOXX-Handel Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone

