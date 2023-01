BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 53,06 EUR

Um 04:22 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 53,22 EUR zu. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,22 EUR an. Bei 51,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.615.804 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2022 auf bis zu 37,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 40,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,67 EUR.

Am 26.10.2022 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent auf 21.946,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 23.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

