BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag billiger

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 52,65 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 51,65 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 510.637 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 69,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 23,86 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 38,92 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,70 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 26.10.2022 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,58 Prozent auf 21.946,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 24.02.2023 präsentieren. Am 23.02.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,65 EUR je BASF-Aktie belaufen.

