BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Donnerstagmittag fester

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 43,33 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 43,33 EUR. Bei 43,39 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 464.066 BASF-Aktien.

Bei 54,04 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 24,73 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,41 EUR.

Am 31.10.2023 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,77 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 15.735,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 21.946,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BASF rechnen Experten am 21.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

