BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 50,14 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 50,14 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 49,77 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,35 EUR. Bisher wurden heute 1.548.915 BASF-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 8,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 54,22 EUR angegeben.

Am 30.10.2024 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,83 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15,87 Mrd. EUR umgesetzt.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 20.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

