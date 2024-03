BASF Aktie News: BASF tritt am Mittag auf der Stelle

Blick auf BASF-Kurs

Die Aktie von BASF zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 49,27 EUR zeigte sich die BASF-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die BASF-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 49,27 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,59 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,19 EUR nach. Bei 49,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 322.808 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 50,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,36 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Mit Abgaben von 18,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,75 EUR an.

Am 23.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15.871,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.323,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,60 EUR je Aktie.

