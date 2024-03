BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 48,88 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 48,88 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 48,84 EUR. Bei 49,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 636.440 Stück.

Am 20.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 4,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 21,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,30 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,75 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,86 Prozent zurück. Hier wurden 15.871,00 EUR gegenüber 19.323,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BASF am 25.04.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte BASF die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

