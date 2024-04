BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 50,85 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 50,85 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 50,59 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,25 EUR. Bisher wurden heute 939.215 BASF-Aktien gehandelt.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Abschläge von 20,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,35 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 52,05 EUR.

Am 23.02.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BASF ein Ergebnis je Aktie von 0,09 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.871,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BASF am 25.04.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,61 EUR je Aktie belaufen.

