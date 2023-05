BASF Aktie News: BASF legt am Donnerstagmittag zu

Aktien in diesem Artikel BASF 47,70 EUR

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 47,70 EUR zu. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 47,76 EUR. Bei 47,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 321.204 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 37,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,55 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,45 EUR.

Am 27.04.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,93 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 2,70 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17.499,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 23.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte BASF am 28.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 26.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,62 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

