BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag stabil

Die Aktie von BASF zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die BASF-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 45,22 EUR.

Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 45,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 45,29 EUR. Bei 45,04 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.361 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 19,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,88 EUR.

Am 27.04.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.499,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,19 Prozent verringert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.07.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 26.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,05 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

