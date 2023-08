BASF Aktie News: BASF gibt am Freitagnachmittag ab

BASF im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 45,35 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 45,35 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,12 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,51 EUR. Zuletzt wechselten 973.720 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). 19,18 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,79 EUR.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,37 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.305,00 EUR – das entspricht einem Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BASF rechnen Experten am 23.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,91 EUR je BASF-Aktie.

