BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag im Minus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 43,11 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 43,11 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 42,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.170.825 BASF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,72 Prozent. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 15,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,63 EUR an.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

