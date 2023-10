BASF Aktie News: BASF gibt am Mittwochmittag ab

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 42,22 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 42,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 42,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,59 EUR. Bisher wurden via XETRA 376.553 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,00 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,86 EUR je BASF-Aktie an.

BASF veröffentlichte am 28.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 2,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.305,00 EUR – das entspricht einem Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BASF am 31.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 23.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 3,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

