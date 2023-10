BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,48 EUR.

Die BASF-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 42,48 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,65 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,37 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,59 EUR. Bisher wurden via XETRA 72.910 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. 27,21 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2023 bei 40,48 EUR. Abschläge von 4,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 49,86 EUR.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17.305,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 3,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

