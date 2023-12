BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von BASF zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 48,16 EUR zeigte sich die BASF-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BASF-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 48,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 48,21 EUR. Bei 47,94 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,01 EUR. Zuletzt wechselten 80.382 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 12,22 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Mit Abgaben von 16,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,77 EUR an.

Am 31.10.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,32 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR im Vergleich zu 21.946,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 21.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BASF.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,31 EUR fest.

