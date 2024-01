BASF Aktie News: BASF reagiert am Mittag positiv

Kursverlauf

Die Aktie von BASF zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 43,76 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 43,76 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 44,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 866.197 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 19,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 8,01 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,41 EUR für die BASF-Aktie.

Am 31.10.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15.735,00 EUR, gegenüber 21.946,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,30 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

