BASF Aktie News: BASF gibt am Freitagnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 43,04 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 43,04 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 43,00 EUR aus. Bei 43,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.733.349 BASF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 54,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 25,56 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 6,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,41 EUR an.

BASF ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15.735,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21.946,00 EUR umgesetzt worden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Am 21.02.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,29 EUR je BASF-Aktie belaufen.

