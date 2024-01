BASF Aktie News: BASF reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 44,46 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 44,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 44,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,70 EUR. Zuletzt wechselten 341.039 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,56 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,46 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 31.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,77 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,29 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

