BASF Aktie News: BASF am Montagmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 45,96 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 45,96 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 45,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 306.969 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 16,17 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 40,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 14,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,39 EUR je BASF-Aktie. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,23 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 21.02.2025 dürfte BASF die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

