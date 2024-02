BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von BASF

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 46,36 EUR.

Die BASF-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 46,36 EUR abwärts. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,18 EUR ab. Bei 46,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 51.773 BASF-Aktien.

Am 20.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 15,18 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 15,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,39 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,23 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 31.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 21.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,01 EUR fest.

