BASF Aktie News: BASF am Mittag billiger

Aktienentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 48,78 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 48,78 EUR ab. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 48,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 986.489 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 12,62 Prozent wieder erreichen. Bei 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 17,63 Prozent Luft nach unten.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,37 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,22 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von -1,78 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,83 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 20.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

