BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Vormittag Verluste

Kurs der BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 49,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 49,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 49,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 145.063 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 9,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 19,48 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,22 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,78 EUR je Aktie gewesen. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 20.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BASF.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind