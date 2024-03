BASF Aktie News: BASF reagiert am Dienstagnachmittag positiv

BASF im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 2,8 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 50,38 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 50,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,98 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.236.574 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 1,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,11 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,30 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,75 EUR aus.

Am 23.02.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.871,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 24.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,59 EUR je BASF-Aktie belaufen.

