BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 50,62 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 50,62 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 50,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,50 EUR. Bisher wurden heute 2.136.560 BASF-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 7,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 40,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,35 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,05 EUR für die BASF-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 23.02.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.871,00 EUR – eine Minderung von 17,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19.323,00 EUR eingefahren.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,53 EUR im Jahr 2024 aus.

